LIVE Dakar 2020 | quarta tappa in DIRETTA | Fernando Alonso per risalire la classifica

7.43: Correre nella Dakar 2020? Ecco cosa vuol dire… Onboard de @snavarropiloto y Marc Solà #Dakar #Dakar2020 #DakarRally #neom pic.twitter.com/J2OR5gLmqb — FNSpeedTeam (@fnspeedteam) January 8, 2020 7.40: In questo momento prendono il via le auto, con Carlos Sainz (Mini) ad essere il primo a partire. Da segnalare un'importante novità in classifica: Nasser Al-Attiyah è stato penalizzato di 3 minuti dopo la terza tappa per non aver lasciato passare un concorrente nonostante avesse ascoltato più volte i segnali acustici del dispositivo Sentinel. Di conseguenza, ora è al quinto in classifica generale. 7.38: Al rilevamento del km 108 lo statunitense Brabec (Honda), tra le moto, comanda con 4″ di vantaggio sul compagno di marca Benavides e con 28″ sulla KTM dell'australiano Price. 7.36: I primi a partire ...

