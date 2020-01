LIVE Atp Cup 2020, 8 gennaio in DIRETTA: Coric e Monfils a caccia della qualificazione (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma dell’ATP Cup (8 gennaio) – La presentazione dell’ATP Cup (8 gennaio) – Risultati e classifiche ATP Cup Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ATP Cup di tennis: si concluderà oggi, mercoledì 8 gennaio, la fase a gironi della manifestazione. Nella notte italiana le sfide Austria-Polonia, Serbia-Cile e Spagna-Giappone. Nella mattinata italiana invece le ultime tre sfide del programma, ovvero Croazia-Argentina, Francia-Sudafrica e Georgia-Uruguay. Cilic e Coric sfideranno rispettivamente Pella e Schwartzman in un match fondamentale per i croati che attualmente sono in vetta al gruppo E. Per i sudamericani pochissime possibilità di passaggio ai quarti di finale. Solo in caso di vittoria per 3-0 e conseguente trionfo dell’Austria per 2-1 si ritroverebbero tre nazionali con 2 ... Leggi la notizia su oasport

