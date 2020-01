Lecce, l’annuncio di Giovanni Custodero, 25enne malato di tumore: “Siamo alla battaglia finale” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Giovanni Custodero, 25 anni, malato di sarcoma osseo, ha affidato a un post su Facebook il racconto delle sue condizioni di salute: “Eccoci arrivati alla battaglia finale, siamo io e lui”. “Da oggi sarò sedato e potrò alleviare il mio malessere. Spero di essere stato d’aiuto a molte persone”. “Eccoci arrivati alla battaglia finale”. Sono le parole scelte da Giovanni Custodero, 25 anni, per descrivere le sue condizioni di salute ai molti che hanno seguito negli anni l’evoluzione della sua malattia, un sarcoma osseo, cioè un tumore maligno contro il quale il giovane, ex portiere di calcio a 5 in C2 con la maglia del Fasano, ha intrapreso una durissima lotta, raccontandola passo dopo passo sulla sua pagina Facebook. Ed è proprio ai social network che Giovanni ha affidato l’ultimo aggiornamento: “Come sempre ci tengo ad essere io a raccontarvi lo sviluppo del ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

LimeMagazineU : Lecce, l’annuncio di Giovanni Custodero, 25enne malato di tumore: “Siamo alla battaglia finale”… - infoitsport : Lecce, l’annuncio di Giovanni Custodero, 25enne malato di tumore: “Siamo alla battaglia finale” - news_confusenet : Lecce, l’annuncio di Giovanni Custodero, 25enne malato di tumore: “Siamo alla battaglia finale” -