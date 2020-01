Lazio, più 18% presenze a Grotte Pastena e Collepardo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma – Grande successo per la nuova gestione delle Grotte di Pastena e Collepardo, in provincia di Frosinone, che hanno visto rispetto al 2018 un incremento delle presenze del 18%. Dallo scorso 20 luglio quando, in seguito a un accordo sottoscritto con il Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi e i comuni di Pastena e di Collepardo, la Regione Lazio si e’ impegnata nelle attivita’ di conservazione e valorizzazione dei siti affidandone la gestione alla sua societa’ partecipata Laziocrea Spa, piu’ di 19.000 persone hanno visitato i due siti speleologici. La nuova gestione si e’ impegnata per la tutela e il rilancio della Grotte di Pastena e Collepardo mettendo in campo tutte le forze a disposizione, con un grande lavoro di promozione e valorizzazione, con una ricca programmazione di eventi come quelli estivi e per le festivita’ ... Leggi la notizia su romadailynews

