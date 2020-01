Juventus, Pjaca verso l’addio: arriva la conferma dell’agente (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Juventus – Obiettivo sfoltire la rosa e liberarsi di alcuni esuberi. La Juventus in questo calciomercato di gennaio, che ormai è entrato nel vivo, ha l’obiettivo di piazzare i giocatori che non sono tenuti in considerazione da Maurizio Sarri. Dopo gli addii di Mandzukic e Perin, il prossimo potrebbe essere quello di Marko Pjaca. Dunque nei prossimi giorni si valuteranno varie opzioni, molte dalla Serie A. Juventus, Pjaca verso l’addio Il croato ha perfettamente recuperato dai problemi fisici che lo hanno tormentato e che ne ha bloccato la sua consacrazione. Per lui a Torino però non sembra esserci spazio. Ed è per questo che potrebbe cercare fortuna altrove. Tante le pretendenti, a partire da un Cagliari che sembrerebbe essere la società più attiva. Occhio però anche a Verona, Parma, Atalanta e Lazio. Leggi anche: Calciomercato Juventus, Mourinho piomba sul fenomeno ... Leggi la notizia su juvedipendenza

GoalItalia : La Juventus vuole Kulusevski fin da subito: spunta l’opzione Pjaca per provare a convincere il Parma ???? - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??? #Juventus - Ag. #Pjaca: 'Nessuna offerta ufficiale della #Lazio. Molto probabilmente andrà in prestito a gennaio'… - UgoBaroni : RT @calciomercatoit: ??? #Juventus - Ag. #Pjaca: 'Nessuna offerta ufficiale della #Lazio. Molto probabilmente andrà in prestito a gennaio'… -