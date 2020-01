Ivan Gonzalez è pronto a innamorarsi al GF Vip: Sonia è un capitolo chiuso? (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, Ivan Gonzalez svela: “Mi lascerò andare in tutti i sensi” Ivan Gonzalez varcherà la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip tra poche ore. L’ex tronista di Uomini e Donne, chiusa la relazione con Sonia Pattarino, è pronto per rimettersi in gioco, soprattutto in amore. Sulle pagine del settimanale Chi, il modello spagnolo ha ammesso senza peli sulla lingua: “Sono single, quindi mi lascerò andare in tutti i sensi… Chissà cosa mi aspetta dietro quella porta!”. Insomma, Ivan Gonzalez sembrerebbe essere pronto a innamorarsi di nuovo. Il protagonista della passata edizione di Uomini e Donne non ha fatto nessun riferimento a Sonia Pattarino, la sua ex ragazza. Segno che la storia di sette mese con la corteggiatrice sarda è ormai un ricordo lontano per lui. GF Vip 2020, Ivan Gonzalez fa un apprezzamento su Wanda Nara Il ... Leggi la notizia su lanostratv

