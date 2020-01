Il balletto della Rai su Rula Jebreal (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Alla fine, la prima querelle di Sanremo 2020 si è conclusa in bene, almeno dal lato della libertà di espressione. Rula Jebreal, dopo lo stop che aveva sollevato tanta indignazione, potrà partecipare a una delle serata dell’Ariston, dove potrebbe tenere un discorso a proposito della violenza sulle donne. La Jebreal è una giornalista palestinese con doppio passaporto israeliano e italiano. Da tanti anni si occupa di affari esteri, ha collaborato con i principali quotidiani italiani e americani, per cui ha seguito in particolare le questioni relative al conflitto israelo-palestinese e altri affari mediorientali come la guerra in Iraq. Per i suoi reportage ha vinto diversi premi giornalistici. Ma la Jebreal è anche un’attivista, da sempre impegnata nel campo dei diritti umani. Rappresenta un’Italia che parla di inclusione, tolleranza e integrazione, un’Italia che oggi è minoritaria in un ... Leggi la notizia su wired

SkyTG24 : Tesla, il balletto di Elon Musk per il lancio della Model Y. VIDEO - _bufale_ : Il balletto della Rai su Rula Jebreal - Efisio31251859 : RT @MariangelaErcu3: La Rai con questo balletto e con le sue trasmissioni dovrà renderci conto del canone IO NON VOGLIO PIÙ PAGARE CHI CONT… -