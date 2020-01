Harry e Meghan vogliono mettersi in proprio. Ma Buckingham Palace frena (Di mercoledì 8 gennaio 2020) «Le discussioni col Duca e la Duchessa di Sussex sono in una fase iniziale». L’annuncio ha di Harry e Meghan deve aver alzato parecchia polvere a Buckingham Palace, tanto che in una nota ufficiale la vice responsabile comunciazione della regina, Hannah Howard ha voluto chiarire quello che sta accadendo. Comprendiamo il loro desiderio di un approccio diverso, ma queste sono questioni complicate e richiedono tempo per essere elaborate Secondo fonti della Bbc, la decisione dei duchi di Sussex non sarebbe stata concordato con la regina Elisabetta II. La nota ufficiale diffusa da Buckingham Palace Leggi anche: The Crown 3, una nuova regina Elisabetta fredda e “spettacolare” guida la corona nella tempestaLa Regina Elisabetta cerca un social media manager, ma paga pocoCaso Epstein, principe Andrea travolto dallo scandalo: si ritira da tutti gli impegni ... Leggi la notizia su open.online

