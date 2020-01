Grande Fratello Vip: Salvo Venezano ricorda Pietro Taricone (Di giovedì 9 gennaio 2020) La quarta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata all’insegna dei grandi ritorni. Hanno infatti fatto il loro ingresso nel programma Salvo Veneziano e Sergio Volpini, due concorrenti della prima edizione che a 19 anni di distanza sono pronti ad entrare per la seconda volta nella casa: i due si sono lasciati andare al ricordo del compagno Pietro Taricone. Ricordo di Pietro Taricone al Grande Fratello I due hanno varcato la porta in modo particolare, indossando l’uno la maschera di Alfonso Signorini e l’altro quella di Pupo. Hanno poi provveduto a rubare quanto più cibo possibile dall’aperitivo che era stato allestito per i concorrenti che in quel momento erano freezati, ovvero immobilizzati. Prima non hanno però mancato di ricordare un compagno di avventura del Grande Fratello 1, ovvero Pietro Taricone. Costui è tragicamente scomparso nel 2010 a causa di un ... Leggi la notizia su notizie

