Gazzetta: ultimatum per Lobotka, o si chiude entro sabato o l’operazione salta (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il tempo è scaduto, il Napoli non può più continuare ad attendere per Lobotka. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti il club azzurro avrebbe fatto recapitare un ultimatum al Celta Vigo che nelle ultime ora ha tentennato per chiudere l’affare Lobotka. I galiziani non solo avrebbero voluto più soldi dei 20 milioni messi in campo da De Laurentiis, ma adesso volevano trovare un sostituto prima di accettare l’offerta. Da qui l’ultimatum o si chiude entro sabato o l’operazione salta Giuntoli però non ha atteso ed è già pronto con un sostituto Diego Demme, regista del Lipsia. Il diesse napoletano ha già avuto contatti con l’entourage del giocatore e con il club tedesco al quale ha offerto gli stessi 20milioni che sono stati stanziati per Lobtka. Demme ha il papà che è napoletano e lo stesso giocatore ha dichiarato nel corso di un’intervista, di chiamarsi Diego in onore ... Leggi la notizia su ilnapolista

