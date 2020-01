Fermo, incendio in casa nella notte: muore bimba di 7 anni, salve la mamma e la sorellina (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Servigliano, Fermo: la casa avvolta dalle fiamme e il dramma della piccola di soli sette anni divorata dall’incendio divampato nella notte. Incolumi la mamma e la figlia più piccola tratta in salvo dalla donna, poi rientrata, invano, a prendere la primogenita. La tragedia nella notte alle porte del paese. Fermo, incendio in casa nella notte: bimba di sette anni bloccata, muore per le esalazioni Erano circa le 2.50 di questa notte, mercoledì 8 gennaio 2020, quando la donna che vive in un piccolo appartamento di circa 50 metri quadri a Servigliano, in via Circonvallazione Clementina, ha sentito un forte odore di fumo. Resasi conto di quanto stava accadendo ha subito lanciato l’allarme, cercando di mettere in salvo la figlia più piccola. Rientrata poi per recuperare anche la bimba di sette anni, la donna – originaria dell’Est Europa ormai da anni in Italia – non è riuscita però a ... Leggi la notizia su urbanpost

SkyTG24 : Servigliano (Fermo), incendio in un appartamento: muore una bambina - SylvieTropez : Fermo, incendio in casa: muore bambina di 7 anni - Laprimapagina : #Fermo Servigliano. Borgo Leopardi: in un incendio morta una bambina di 7 anni -