Emilio Casalini: chi è il giornalista e scrittore italiano (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Chi è Emilio Casalini, il giornalista e scrittore italiano: carriera e curiosità, cosa sapere, dagli esordi alle trasmissioni televisive. Emilio Casalini, giornalista, conduttore radiofonico e scrittore veneto, è nato a Padova nel 1969. Si è laureato in Relazioni Internazionali presso l’Università di Padova nel 1997. Leggi anche –> Francesco Specchia: chi è il giornalista e … L'articolo Emilio Casalini: chi è il giornalista e scrittore italiano è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

RaiTre : In quello che era uno dei quartieri più pericolosi di Napoli, si combatte la criminalità con l'economia della belle… - RaiTre : L'Italia ha 4000 musei, 293 aree archeologiche, 570 monumenti. Quando le nostre opere sanno raccontarsi si realizz… - RaiTre : Il più grande affresco a tema unico mai realizzato? È in Italia. Parte da questa sera un viaggio per raccontare il… -