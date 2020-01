Dal Grande Fratello a Uomini e Donne: la voce sul nuovo tronista vola ma al pubblico non piace (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Per gli amanti del genere, Uomini e Donne è tornato in onda dopo la consueta pausa natalizia. La prima puntata del 2020 è stata dedicata al trono over e ha visto al centro dello studio il faccia a faccia di Gemma Galgani e Juan Luis Ciano. La coppia, come sostenevano le anticipazioni dal momento che la puntata in questione è stata registrata lo scorso 27 dicembre, si è detta addio. E il cavaliere, su invito di Maria De Filippi, ha abbandonato il programma. Ma passiamo al trono classico, che abbiamo lasciato con Giulio Raselli, Carlo Pietropoli e la neo arrivata Sara Amira seduti sulle famose poltrone rosse. L’ultimo gossip che in rete sta circolando con parecchia insistenza riguarda l’arrivo di un nuovo protagonista. nuovo si fa per dire perché è un volto già conosciuto al pubblico di Canale 5. (Continua dopo la foto) È il sito Il Vicolo delle News ad aver raccolto una serie di indizi ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

