Come Kate Middleton festeggia il suo 38esimo compleanno (con Harry e Meghan?) (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Kate Middleton a Buckingham Palace Kate Middleton a Buckingham Palace Kate Middleton a Buckingham Palace Kate Middleton a Buckingham Palace Kate Middleton a Buckingham Palace Kate Middleton il 9 gennaio spegne 38 candeline. E gli appassionati di royal family si fanno una sola domanda: Come festeggerà la duchessa? C’è da dire che quest’anno la moglie di William ha deciso di concedersi più di una festa. Lo scorso weekend lei e il marito hanno invitato gli amici più intimi nella loro casa di campagna di Amner Hall, all’interno della tenuta reale di Sandringham. Tra i fortunati: gli amici di vecchia data Lady Laura Meade e il marito James Meade, Thomas van Straubenzee e la maestra di baby George Lucy Lanigan-O’Keeffe. Kate ha voluto anche la (presunta) rivale Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley e il marito David, marchese di Cholmondeley. Le due non si vedevano insieme ... Leggi la notizia su vanityfair

