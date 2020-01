C’è Posta Per te, colpo grosso di Maria De Filippi | Chi sono i super ospiti di sabato 11 gennaio (Di mercoledì 8 gennaio 2020) “C’è Posta per te” è pronto a tornare con il suo bagaglio di sentimenti e di storie non sempre a lieto fine. Il programma prodotto e condotto da Maria De Filippi si appresta alla sua 23esima edizione, sempre in prima serata e ancora nel peak time del week end. C’è Posta per Te record di … L'articolo C’è Posta Per te, colpo grosso di Maria De Filippi Chi sono i super ospiti di sabato 11 gennaio proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

trash_italiano : Mancano 9 giorni a C’è Posta Per Te. - Nausica93325730 : RT @AlvisiConci: C'è un casino mondiale, tutto va a rotoli, ma aspirante Pdc, posta video dove compra mutande. Boh. Ed è al 30 per cento. M… - bluervth : qualcuno mi porta a c’è posta per te per farmi incontrare robert downey jr ? -