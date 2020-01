Bianca Aruta: la nuova foto della figlia di Ursula e Sossio fa ‘esplodere’ i social (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Ursula Bennardo ha trascorso le feste a Castellammare di Stabia insieme a Sossio Aruta, l’uomo che le ha ridato fiducia nell’amore e le ha ‘donato’ l’arrivo della loro piccola. Già mamma di tre figli maschi, infatti, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne è diventata mamma per la quarta volta, stavolta di una bambina, Bianca. Ursula Bennardo ha risposto alle domande dei followers raccontando quello che, finora, aveva tenuto per sé. “Pensavo che non avrei più avuto il coraggio di costruire una nuova famiglia e invece…”, ha spiegato Ursula Bennardo ai suoi follower. “Ho sempre avuto una forte personalità e poca paura di affrontare qualsiasi cosa, ma credo che i miei figli e ciò che ho vissuto in passato mi abbiano fortificata”, ha spiegato ancora. ( dopo la foto) Nonostante tutto, riesce comunque a gestire tutto e a non far mancare nulla alla sua ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

