Andrea Denver prima del Grande Fratello Vip: “Temo soffrirò molto” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Anticipazioni GF Vip 4, Andrea Denver confessa: “Temo soffrirò a non sentire i miei genitori” Mancano ormai pochissime ore al gran ritorno del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Ovviamente l’hype nei telespettatori è già alle stelle. E tra i tanti vip che varcheranno la famosa porta rossa ci sarà anche un famoso modello, Andrea Denver. Quest’ultimo, per i pochi che non lo conoscessero, ha 28 anni ed ha partecipato a diversi videoclip di artiste famosissime come Taylor Swift, Jennifer Lopez e Madonna. Secondo Sorrisi, Andrea Denver starebbe al momento frequentando una sua collega. E proprio su Tv Sorrisi e Canzoni che il giovane ha rilasciato un’interessante intervista. In questa occasione Andrea Denver del GF Vip 4, oltre a parlare di sè e dei suoi progetti futuri, ha anche svelato la sua più Grande paura prima di entrare nella casa più spiata dagli ... Leggi la notizia su lanostratv

