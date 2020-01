Amalfi tra i primi Comuni d’Italia ad approvare il bilancio 2020 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Amalfi è tra i primi municipi d’Italia ad approvare il bilancio 2020. Già lo scorso lunedì 30 dicembre, nel corso del Consiglio Comunale, l’Amministrazione guidata dal sindaco Daniele Milano ha ratificato il bilancio di previsione 2020/2022, che si conferma sano, grazie alla oculata pianificazione e gestione della compagine amministrativa che ha consentito non solo di non aumentare la pressione fiscale sui cittadini, ma di accrescere la spesa sociale ed i servizi in favore della popolazione e garantire agevolazioni per le fasce meno abbienti. Il primo cittadino di Amalfi, Daniele Milano, dichiara: “Anche quest’anno approviamo il bilancio, in largo anticipo rispetto ai termini di legge, confermando stanziamenti molto importanti nei settori in cui abbiamo investito di più sin dal nostro insediamento. Imponenti risorse sono destinate alla ... Leggi la notizia su anteprima24

