Alessandro Cocco è morto. Addio al re delle comparse in tv: suo il record di 33mila apparizioni (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Alessandro Cocco è morto, era il re delle comparsate tv. Aveva 78 anni. Il nome è poco noto, ma il volto non può non essere familiare. Alessandro Cocco ha trascorso la sua vita... Leggi la notizia su leggo

zazoomnews : Alessandro Cocco morto il re della tv: chi era? - #Alessandro #Cocco #morto #della - zazoomblog : Alessandro Cocco morto il re della tv: chi era? - #Alessandro #Cocco #morto #della - AndFranchini : RT @AndFranchini: Alessandro Cocco è morto. Addio al re delle comparse in tv: suo il record di 33mila apparizioni -