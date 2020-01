Aereo precipitato a Teheran, l’Ucraina fa dietrofront su presunto guasto (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’Ucraina aveva attribuito a un guasto tecnico lo schianto dell’Aereo di Ukraine International Airlines con 176 persone a bordo avvenuto in Iran. Poi il dietrofront. “Non possiamo fornire una causa finché le indagini saranno in corso”. L’ambasciata ucraina in Iran ha modificato la versione iniziale dell’incidente Aereo nei pressi di Teheran. Secondo l’iniziale ricostruzione, lo … L'articolo Aereo precipitato a Teheran, l’Ucraina fa dietrofront su presunto guasto proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

