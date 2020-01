Ue: Gentiloni, ‘diventi protagonista o di fronte a crisi resteremo impotenti’ (Di martedì 7 gennaio 2020) Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “L’ambizione della nuova Commissione europea a svolgere un ruolo internazionale è decisiva per evitare di trovarsi di fronte a fatti compiuti”, come invece sta avvenendo su Iran e Libia. Così in un’intervista a ‘La Repubblica’ il Commissario per l’Economia, Paolo Gentiloni.“L’intenzione della nuova Commissione di svolgere un ruolo geopolitico, come l’ha definito Ursula von der Leyen, trova drammatiche conferme di necessità in questo inizio 2020. Dobbiamo evitare – sottolinea – che la realtà geopolitica sia più veloce della nostra ambizione e dunque questo complicato obiettivo deve essere accelerato. Nel Mediterraneo e in Medioriente il problema è chiaro: la riduzione della presenza americana e della sua leadership multilaterale crea un vuoto che, se non acceleriamo, rischia di ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

