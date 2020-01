Truffe online anche con i saldi, il decalogo della Polizia Postale (Di martedì 7 gennaio 2020) Le Truffe online non fanno mai sconti soprattutto nei periodi di saldi. Per questa ragione la Polizia Postale ha stilato un vademecum per acquisti sicuri online. 1. Utilizzare software e browser completi ed aggiornati. Potrà sembrare banale, ma il primo passo per acquistare in sicurezza è avere sempre il sistema operativo e un buon antivirus aggiornati all’ultima versione sul dispositivo con cui si naviga. Gli ultimi “antivirus” (gratuiti o a pagamento) danno protezione anche nella scelta degli acquisti su Internet. Per una maggiore sicurezza online, inoltre, è necessario aggiornare all’ultima versione disponibile il browser utilizzato per navigare perché ogni giorno nuove minacce possono renderlo vulnerabile. 2. Dare la preferenza a siti certificati o ufficiali. In Rete è possibile trovare ottime occasioni ma quando un’offerta si presenta troppo conveniente rispetto ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

