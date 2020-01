Torino, ostie fatte di crack in laboratorio della droga: un arresto – VIDEO (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Torino, ostie fatte di crack in laboratorio della droga: ecco il VIDEO diffuso proprio in queste ore dalla Polizia di Stato. Si trattava di un vero e proprio laboratorio della droga dove le ostie venivano addirittura fatte con il crack, sostanza stupefacente nata in America e diffusasi a partire dagli anni Ottanta. Alla fine – … L'articolo Torino, ostie fatte di crack in laboratorio della droga: un arresto – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

