Tiggy (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Non è comprensibile il motivo per cui le persone vogliono maltrattare gli animali. Sono come i bambini, le creature più innocenti sulla terra, ma riceviamo ancora notizie di animali torturati e uccisi. In questo caso la polizia britannica ha trovato un cane sul ciglio della strada, l’animale è stato trovato in pessime condizioni, era magro fino alle ossa. L’animale era stato così trascurato dal suo proprietario ed era stato gettato in strada. La polizia ha battezzato l’amico a quattro zampe Tiggy e ha portato il cane incredibilmente magro e trascurato alla stazione di polizia.I funzionari, successivamente lo portarono in un rifugio per animali locale, che ora si prende cura di lui in modo che Tiggy possa ottenere nuova vitalità. La polizia ha scritto sulla propria pagina Facebook:“Chiediamo il vostro aiuto e chiediamo al pubblico di segnalare immediatamente ... Leggi la notizia su bigodino

HCChiasso : Con la scorta speciale di Tiggy presentate ufficialmente tutte le squadre del TIG U11! Forza Ragazzi! ???????????????? @… -