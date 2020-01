Rinnovo Kolarov, parla il terzino: «Contento di continuare con la Roma» (Di martedì 7 gennaio 2020) Formalizzato il Rinnovo di contratto di Aleksandar Kolarov: ecco le parole del difensore in forza alla Roma di Fonseca Nella giornata odierna è arrivato il comunicato che ha sancito l’ufficialità del Rinnovo di contratto di Aleksandar Kolarov con la Roma. Ecco le parole del terzino ai canali ufficiali giallorossi dopo la firma. «Sono molto Contento di continuare con la Roma e di migliorare ancora, è un nuovo punto di partenza per me. Posso fare tanto e la mia volontà era questa e da un paio di mesi ho parlato con la società. Sono Contento di continuare». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

OfficialASRoma : ?? Il momento dell'annuncio del rinnovo di Aleksandar Kolarov ?? #ASRoma - DiMarzio : Rinnovo #Kolarov, i retroscena: la #Roma (e Fonseca) lo “prenotano” per il futuro?? - SkySport : ? #UltimOra #Roma ? Ufficiale il rinnovo di Alexander #Kolarov ? L'esterno serbo ha prolungato fino al 2021… -