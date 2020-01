Patrick Ray Pugliese: chi è, età, Grande Fratello Vip, Instagram (Di martedì 7 gennaio 2020) Patrick Ray Pugliese sarà un altro reduce delle gloriose edizioni del passato del Grande Fratello a partecipare alla versione VIP, davvero VIP, targata Alfonso Signorini e che andrà in onda da mercoledì 8 gennaio su Canale 5. Tenendo conto che da dove è nato, Teheran, forse partirà per la prossima ‘Grande guerra’, forse dovrebbero tutelarci tenendo in conto che noi italiani facciamo tornare al Grande Fratello Vip Patric, il concorrente più divertente mai entrato. Perché era strano, perché era buffo, perché sapeva godere del posto dove stava, adattarsi e sorridere sempre. LEGGI ANCHE: Serena Grandi a processo per una fattura non pagata. Il ritorno di Patrick è un toccasana per la televisione che sa divertirsi in modo semplice. Nato il 5 dicembre 1977, sulla carta è un conduttore televisivo, imprenditore e giornalista. Ottiene una grndissima popolarità partecipando alla ... Leggi la notizia su cronacasocial

GrandeFratello : SPOILER ???? Quattro Highlander del Grande Fratello parteciperanno al #GFVIP: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasqua… - SimoRacca84 : Mi giungono notizie frammentarie dall'Italia riguardo la presenza al #GFVIP tra gli altri di Antonio Zequila, Sergi… - patrickpugliese : RT @GrandeFratello: SPOILER ???? Quattro Highlander del Grande Fratello parteciperanno al #GFVIP: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale L… -