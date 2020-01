Non abbreviate mai 2020 in documenti e contratti: c'è il rischio di truffe (Di martedì 7 gennaio 2020) Alessandro Ferro La denuncia, partita dal dipartimento di polizia americano, sta facendo il giro del mondo e sta aprendo gli occhi sul concreto rischio truffa se abbreviamo l'anno sui documenti ufficiali Lo sapevate che abbrevviare l'anno in corso da 2020 a '20, come si fa spesso e volentieri sui documenti ufficiali, ci espone al rischio di truffa? Non è una notizia fake nè tantomeno una boutade perchè l'avviso arriva direttamente dal dipartimento di polizia americano che, attraverso i suoi canali ufficiali, ha provato a mettere in guardia i cittadini suggerendo di non sottovalutare la cosa. Il messaggio su Whatsapp In Italia, la notizia riguardante questo pericolo e riportata da quifinanza.it, si sta diffondendo con un messaggio di testo che sta correndo veloce sulle chat di Whatsapp tra lo scetticismo generale. "Un suggerimento pratico per quest’anno: quando scrivete una ... Leggi la notizia su ilgiornale

