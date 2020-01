Migranti, bandi deserti e lavoro ko Salvini azzoppa il terzo settore (Di martedì 7 gennaio 2020) bandi deserti, piccoli centri di accoglienza chiusi e trasferimenti di persone da città e regioni Segui su affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

ActionAidItalia : Riduzione gli importi per la gestione dei centri e taglio dei servizi per integrazione e #inclusione migranti.Così… - Angela23763271 : RT @EleonoraCamilli: Bandi deserti per l'accoglienza migranti Uno studio di @ActionAidItalia e @openpolis denuncia le gravi conseguenze pr… - paolo98321394 : RT @openpolis: Tra bandi andati deserti e difficoltà delle prefetture ad assegnare tutti i posti previsti ecco i primi effetti del #dlsicur… -