Meningite da meningococco, come prevenirla e trattarla (Di martedì 7 gennaio 2020) L’allarme Meningite lungo la sponda bergamasca del lago d Iseo, con due vittime e cinque casi di contagio, non accenna a ridursi. E da diverse parti d’Italia giungono segnalazioni di casi di infezione da meningococco, il batterio a forma di chicco di caffè (il suo vero nome è Neisseria Meningitidis) che si trova nella gola del dieci per cento delle persone e che in qualcuno supera la barriera delle meningi e provoca la grave malattia. Le caratteristiche dell’infezione Pur non essendo l’unico germe che può provocare l’infezione delle meningi, il batterio si può sviluppare in maniera molta rapida, dando luogo in alcuni casi a quadri mortali. La scienza dice che per forme di questo tipo l’età tra i sei mesi e i due anni è quella più a rischio, insieme a quella dell’adolescenza. Per un motivo ben preciso. Nelle prime settimane di vita il neonato tende ad “accumulare” gli anticorpi prodotti ... Leggi la notizia su dilei

