LIVE Atp Cup 2020, risultati 7 gennaio in DIRETTA: Tsitsipas affronta Kyrgios, c’è Belgio-Bulgaria (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE risultati e classifiche ATP Cup Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ATP Cup di tennis: si concluderà oggi, martedì 7 gennaio, per le prime 12 squadre, la prima fase a gironi della manifestazione. Nella notte italiana le sfide Gran Bretagna-Moldavia, Germania-Canada e Russia-Norvegia. Nella mattinata italiana invece le ultime tre sfide del programma, ovvero Bulgaria-Belgio, Grecia-Australia e Italia-USA. OA Sport dunque vi offrirà la DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, martedì 7 gennaio 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 07.30. Buon divertimento! roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ... Leggi la notizia su oasport

flamminiog : RT @SuperTennisTv: Da Camila Giorgi a Auckland all'Italia in campo a Perth... ecco i match in programma e dove seguirli?? ?? ch. 64 DTT o 22… - Ilsuperbo89 : RT @SuperTennisTv: Da Camila Giorgi a Auckland all'Italia in campo a Perth... ecco i match in programma e dove seguirli?? ?? ch. 64 DTT o 22… - AndyWorldTennis : RT @SuperTennisTv: Da Camila Giorgi a Auckland all'Italia in campo a Perth... ecco i match in programma e dove seguirli?? ?? ch. 64 DTT o 22… -