La Borsa di Hong Kong apre in rialzo

Borsa di Hong Kong apre la seduta in rialzo dello 0,45%, a 28.352,68 punti, probabilemnte spinta dalla prossima firma della 'fase uno' dell'accordo commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina. Gli indici composite di Shanghai e Shenzhen, invece, sono in crescita poco rilevante e salgono, rispettivamente, dello 0,07% (a 3.085,49 punti), e dello 0,18%, a quota 1.771,95.(Di martedì 7 gennaio 2020)

