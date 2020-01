Iran: Silli (Cambiamo!), ‘no tentennamenti in politica estera’ (Di martedì 7 gennaio 2020) Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “Serve chiarezza sulle scelte del nostro Paese. Con l’escalation della situazione in Iran e in Libia, rischiamo di arrivare ad un botta e risposta pericoloso”. Lo dichiara Giorgio Silli, deputato di Cambiamo!, membro della Commissione Difesa e del Comitato Schengen.“In questo momento non c’è spazio per tentennamenti in politica estera: o si sta con gli americani o si sta dall’altra parte, anche se qualcuno può giudicare opinabili alcuni interventi. Un Paese ‘ precisa Silli – è tanto più serio e affidabile quanto è unito negli intendimenti di politica estera. Altrimenti saremo condannati ad una pena peggiore dell’inconsistenza: quella di subire le decisioni degli altri”.L'articolo Iran: Silli (Cambiamo!), ‘no tentennamenti in politica estera’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

