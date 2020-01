Il Molo Rosso 2, le anticipazioni della prima puntata su Rai 2 (Di martedì 7 gennaio 2020) Il Molo Rosso 2, torna l’appassionante serie tv dall’autore de La casa di carta: le anticipazioni della prima puntata Riparte una serie molto amata dal pubblico di Rai 2: da martedì 7 gennaio 2020, va in onda la prima puntata de Il Molo Rosso 2, la serie tv spagnola creata da Alex Pina, un nome ben conosciuto a chi ha amato La casa di carta. Ancor prima che quest’ultima diventasse un fenomeno televisivo internazionale, Pina era già a lavoro su una nuova serie tv che vede come protagonista, anche qui, Alvaro Morte. Quest’ultimo, ne La casa di carta, interpreta il Professore, la mente criminale che si cela dietro il grande colpo alla Zecca di Stato, mentre ne Il Molo Rosso interpreta Oscar Leon Faus. Dopo la prima stagione, che ha ottenuto un discreto successo, Rai 2 fa posto alla seconda stagione, in prima visione mondiale. Il Molo Rosso, dov’eravamo rimasti ... Leggi la notizia su tpi

LaVersioneDiCe : @Gianbilico Non ho ritardo ma da questa sera ritorna 'il molo rosso'! Un uomo ucciso che aveva una moglie, una dopp… - LorenzoMainieri : Il Molo Rosso: alle 21:20 su @RaiDue - staseraintv_uno : Il Molo Rosso - Stasera alle 21:20 su #Rai2 #staseraintv #IlMoloRosso -