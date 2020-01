Grande Fratello Vip 2020: il format sarà rivoluzionario (Di martedì 7 gennaio 2020) A un giorno dalla messa in onda è tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello Vip ed oggi negli studi Mediaset la conferenza stampa ha presentato ufficialmente il format televisivo. Giancarlo Scheri: «Celebriamo i 20 anni del GF» Manca pochissimo alla prima puntata dell’attesissimo “Grande Fratello Vip“. Un’edizione che ravviverà il reality con ben 23 inquilini nella casa più spiata di tutta Italia. Il direttore di Canale 5 durante la conferenza stampa tenutasi fra gli studi Mediaset, ha espresso tutta la sua soddisfazione nel riproporre il reality festeggiando un periodo storico televisivo molto importante: il suo ventennale. «sarà un’edizione divertente, ma anche molto commuovente. Le nostre intenzioni vogliono offrire ai telespettatori emozioni e divertimento». Il direttore dopo aver dato inizio alla conferenza stampa ha passato la ... Leggi la notizia su velvetgossip

