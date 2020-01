Governo: Zingaretti, ‘con Di Maio incontro molto utile’ (Di martedì 7 gennaio 2020) Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “Uno dei modi secondo me sbagliati di questa maggioranza è quella di condurre battaglie più per visibilità personale che per risolvere problemi. Questo mettere bandierine, non serve. Con Di Maio abbiamo parlato della necessità di aprire una fase nuova per questo Governo, per riaccendere motori dell’economia italiana. E’ stato un incontro molto utile”. Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite di Otto e mezzo su La7.L'articolo Governo: Zingaretti, ‘con Di Maio incontro molto utile’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

