Francesco Gabbani: «Sono orgoglioso di tornare sul palco dell’Ariston con un brano che mostra la mia faccia più intimista ed emozionale» (Di martedì 7 gennaio 2020) Francesco Gabbani torna sul palco dell’Ariston per la terza volta dopo aver vinto nel 2016 con “Amen” nella sezione nuove proposte e nel 2017 con “Occidentali’s Karma”. Dopo due anni travolgenti in cui ha battuto record di vendite e classifiche, Gabbani si è fermato nel 2019 per elaborare quanto accaduto e per prendersi il tempo per scrivere un nuovo disco. In un’epoca in cui tutto corre veloce e gli artisti sembrano non potersi mai fermare, Gabbani si è invece fermato per trovare la giusta ispirazione per poter scrivere un nuovo capitolo del suo progetto artistico. Un capitolo che include il ritorno su quel palco che gli ha dato così tanto, questa volta con una canzone intima che porta per lui un significato importante. “Sono orgoglioso di tornare sul palco dell’Ariston con un brano che mostra la mia faccia più intimista ed emozionale, che è sempre esistita, ma che probabilmente ... Leggi la notizia su domanipress

