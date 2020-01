Ex Ilva: stop allo spegnimento dell’Altoforno 2, riparte trattativa governo-ArcerloMittal (Di martedì 7 gennaio 2020) Il Tribunale del Riesame ha detto stop allo spegnimento dell’Altoforno 2 dell’ex Ilva di Taranto. Accolto il ricorso, presentato dai commissari dell’impianto in amministrazione straordinaria e attualmente gestito da ArcelorMittal, contro la decisione del 10 dicembre scorso con cui il giudice Francesco Maccagnano aveva respinto l’istanza di proroga dell’uso dell’Altoforno 2. Il giudice, negando la proroga della facoltà d’uso, aveva di fatto valutati gli adempimenti attuati in accoglimento della richiesta formulata dalla Procura della Repubblica nel 2015. Ex Ilva, accordo di massima tra commissari e Arcelor Mittal Ex Ilva: i commissari straordinari e ArcelorMittal hanno raggiunto un accordo di massima sulla trattativa per il contratto di affitto e vendita In sostanza, un principio precauzionale era stato estremizzato ... Leggi la notizia su blogo

