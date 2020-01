Elisa Isoardi, la bomba di Alfonso Signorini: "Lei e Alessandro Di Paolo..." (Di martedì 7 gennaio 2020) Il settimanale Chi pubblica nel numero in edicola da mercoledì 8 gennaio, le immagini esclusive della vacanza d’amore che Elisa Isoardi ha trascorso con Alessandro Di Paolo, l’uomo che ha preso il posto di Matteo Salvini, nel cuore della conduttrice. Non è un semplice ritorno di fiamma, quello tra E Leggi la notizia su liberoquotidiano

Adnkronos : Elisa Isoardi di nuovo innamorata - Unf_Tweet : #ElisaIsoardi fa gli auguri a #EleonoraDaniele e pensa che solo lei non è mamma (Foto) - News1English : For Elisa Isoardi family parties with Alessandro Di Paolo -