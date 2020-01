È stata Gemma Galgani a lasciare Juan Luis Ciano: “Sei un bluff, un bugiardo. Mi hai sottovalutata” (Di martedì 7 gennaio 2020) Gemma Galgani lascia Juan Luis Ciano nella puntata del trono over di “Uomini e Donne” andata in onda martedì 7 gennaio. “Sei un bluff, volevi usarmi per sponsorizzarti ma mi hai sottovalutato”: così la torinese ha messo fine alla sua relazione con l’odontoprotesista campano, accusandolo di avere voluto sfruttare la sua popolarità per trarne vantaggi materiali. E quando lui ha tentato di convincerla a dare un’altra opportunità al loro rapporto, non si è lasciata ammaliare: “Mi hai rubato i sogni, per me finisce qua”. Leggi la notizia su gossip.fanpage

Methamorphose29 : RT @Iperborea_: Tina che per non rovinarsi la reputazione specifica che è stata Gemma a cercare di essere consolata da lei, non lei a conso… - Alessan91318477 : Gemma come una fidanzata qualunque che restituisce i regali dopo esser stata mollata #uominiedonne - verysmalltrash_ : Quindi la famosa notte in albergo di Gemma e Juan è stata una ?????? #uominiedonne -