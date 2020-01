Decreti Sicurezza, Salvini: “Se il Pd li modifica pronti a indire referendum su immigrazione” (Di martedì 7 gennaio 2020) Il segretario della Lega Matteo Salvini è pronto a difendere i due Decreti Sicurezza da lui voluti, entrati in vigore durante il governo Conte 1: "Se il Pd vuole modificare i Decreti Sicurezza, siamo pronti a raccogliere un milione di firme degli Italiani per indire un referendum su Sicurezza e immigrazione". Leggi la notizia su fanpage

