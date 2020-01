Cast e personaggi de Il Molo Rosso 2, dal 7 gennaio su Rai2 l’ultima stagione del thriller sentimentale con Álvaro Morte (Di martedì 7 gennaio 2020) In onda in Italia in anteprima mondiale, Il Molo Rosso 2 debutta con i nuovi episodi martedì 7 gennaio, alle 21.20 su Rai2: si tratta di un'anteprima assoluta, visto che il thriller sentimentale arriva nel nostro Paese dieci giorni prima dell'uscita nel paese di produzione. El Embarcadero - questo il titolo originale della serie - sarà in onda in Spagna sulla piattaforma Movistar solo dal 17 gennaio, mentre Rai2 trasmette la serie in prima visione assoluta al mondo. Prodotta dallo stesso team che ha dato vita a La Casa di Carta, Il Molo Rosso è creata e scritta da Alex Pina insieme alla sceneggiatrice Esther Martinez Lobato e diretta dal regista Jesus Colmenar. Il Molo Rosso 2 è l'ultima stagione della serie, che conclude la ricerca della verità sul mistero della morte di un uomo, Oscar (Álvaro Morte, il Professore de La Casa di Carta), un riciclatore di denaro ... Leggi la notizia su optimaitalia

