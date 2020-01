Caffeina, come riduce l’accumulo di grassi (Di martedì 7 gennaio 2020) La Caffeina può contribuire a ridurre la conservazione delle cellule adipose, limitando l’aumento di peso e la produzione dei trigliceridi. Questa è la principale conclusione di uno studio condotto da un team di esperti dell’Università dell’Illinois. I dettagli della ricerca sono stati pubblicati sulle pagine del Journal of Functional Foods. Gli esperti sopra citati si sono concentrati su un campione di ratti sottoposti a una dieta obesogenica con il seguente schema: 40% di lipidi, 45% di carboidrati, 15% di proteine. A parte delle suddette cavie è stata somministrata anche della Caffeina (parliamo di una quantità pari a quella assunta da un uomo che consuma 4 tazzine di caffè al giorno). A un follow up di quattro settimane, gli studiosi dell’Università dell’Illinois hanno riscontrato una forte differenza riguardante la percentuale di massa corporea magra. ... Leggi la notizia su dilei

Rossocrema : La caffeina di caffè e tè, come agente anti-obesità: può limitare l’aumento di peso corporeo - pallinas : @GiuliEchelon Ho paura di ogni singola canzone che sentirò e prevedo dosi di caffeina per reggere l'amico Ama. Con affetto, come sempre. - strisciavetrall : Un Filippo Rossi che vanta di aver fatto tanto per Viterbo come se fosse un grande idolo un Dio un benefattore. Ma… -