Bud il cucciolo (Di martedì 7 gennaio 2020) Un povero cucciolo lottava per la propria sopravvivenza, solo senza né cibo né acqua provava ad andare avanti. Il piccolo era immobile all’interno di un garage e qualcuno si accorse che era lì dato il piagnucolio che emetteva. Appena accorsi li i volontari, avvertiti dalle persone che erano lì vicino, si resero conto che la situazione era gravissima. Il cucciolo era in fin di vita, c’erano degli evidenti segni di morsi sul suo corpicino, probabilmente di un cane adulto, e non aveva più energie per muoversi. I volontari trasportarono immediatamente il cucciolo dal veterinario, il quale ricucì subito le ferite e fece delle trasfusioni di sangue in quanto ne aveva perso molto. Era anche ricoperto di pulci e zecche, quindi venne anche pulito e gli venne dato un antiparassitario. Bud dopo un ... Leggi la notizia su bigodino

