BAFTA 2020, le nomination. «Joker» domina con 11 candidature (Di martedì 7 gennaio 2020) Dopo i Golden Globe e in attesa di conoscere i candidati definitivi agli Oscar (le cui votazioni chiudono a breve), le nomination dei BAFTA 2020 sono da sempre un buon indicatore (anche) dei gusti dell'Academy statunitense, oltre a quelli della British Academy of Film and Television Arts. Sì, perché se Joker si è aggiudicato solo due premi (al protagonista e alla musica), coerentemente alle nomination, in cui ricorreva ma non dominava, il film di Todd Phillips è invece in testa a quella dell'edizione 2020 degli Orange British Academy Film Awards. Nel medagliere dei BAFTA – la cui cerimonia si svolgerà il prossimo 2 febbraio – infatti, è proprio **Joker **a spiccare, con ben 11 candidature, tra cui quelle nelle categoriepiù importanti come Miglior film, Miglior regista, Attore protagonista, Sceneggiatura non originale, insieme ... Leggi la notizia su gqitalia

