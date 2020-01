Tripletta di Cristiano Ronaldo: la Juventus trionfa sul Cagliari (Di lunedì 6 gennaio 2020) Grazie a una Tripletta di Cristiano Ronaldo e a una rete di Higuain, Juventus-Cagliari termina 4-0 per la squadra torinese. La vittoria porta i bianconeri a tre punti di vantaggio sull’Inter, recuperando la sicurezza momentanea del primo posto in classifica. Juventus-Cagliari, il primo tempo La partita si apre con una prima azione della Juventus al 15′. Un passaggio di Cristiano Ronaldo permette a Ramsey di calciare al volo e la palla viene intercettata da Klavan, salvando il Cagliari da una possibile rete. Al 28′ Pellegrini sbaglia l’intervento di testa in area e la palla finisce ai piedi di Dybala. L’argentino sbaglia una grande occasione calciando un sinistro che finisce alto sopra la traversa. Quasi al termine del primo tempo l’arbitro interviene ammonendo Rabiot, centrocampista della Juventus, per un intervento in ritardo su Rog. Il secondo ... Leggi la notizia su notizie

juventusfc : 81' | ?? | SI MA... DATECI TEMPO! ???? Passa solo un minuto e arriva il POKER! La firma @Cristiano , TRIPLETTA PER L… - OptaPaolo : 36 - Cristiano Ronaldo ha segnato la sua tripletta numero 36 in campionato, nella vittoria per 4-0 della… - IndianRegista : TRIPLETTA ? ? ? IL RE ?? @Cristiano -