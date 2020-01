Tragedia Alto Adige, i morti salgono a sette (Di lunedì 6 gennaio 2020) Valentina Dardari Morta la turista che era stata ricoverata a Innsbruck. Altri tre sono in gravissime condizioni e lottano tra la vita e la morte. L’investitore è stato trasferito in carcere a Bolzano Il bilancio della Tragedia in Alto Adige è salito a sette morti e dieci feriti, di cui tre in terapia intensiva. Julie Sofie Hein, di 21 anni, non ce l’ha fatta ed è morta questo pomeriggio nella clinica universitaria di Innsbruck, dove era stata ricoverata subito dopo la Tragedia. Adesso sono dieci i feriti. Tre di loro versano in gravissime condizioni, altri tre hanno invece riportato lievi ferite. I turisti più gravi sono stati portati negli ospedali di Innsbruck, Bolzano e Brunico. Il guidatore ora è in carcere Stefan Lechner, il 27enne che era alla guida dell’auto sportiva che ha travolto la comitiva di ragazzi tedeschi, è stato dimesso dal reparto di psichiatria ed è ... Leggi la notizia su ilgiornale

