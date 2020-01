Soleimani, milioni di persone a Teheran per i funerali (Di martedì 7 gennaio 2020) Teheran , 6 gen. (Adnkronos) – milioni di persone in lutto hanno invaso le strade di Teheran per la cerimonia funebre del generale , ucciso in un raid americano a Baghdad, in Iraq. A guidare le preghiere il leader supremo Ayatollah Khamenei, circondato da una folla oceanica che ha chiesto vendetta, urlando slogan contro gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e Israele. Le immagini della processione funebre, partita dall’università della capitale, sono state trasmessa in diretta dalla televisione di Stato, che definisce Soleimani “amato martire”.Nel corso della cerimonia, la figlia dell’ex comandante della forza Al Quds dei Pasdaran ha avvertito che gli Stati Uniti affronteranno un “giorno oscuro” per la morte del padre. “Pazzo Trump, non pensare che tutto sia finito con il martirio di mio padre”, ha detto Zeinab Soleimani parlando ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

