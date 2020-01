Silent Hill: l'iconico art director Masahiro Ito sta lavorando a un nuovo videogioco (Di lunedì 6 gennaio 2020) Silent Hill è un nome che i fan degli horror continuano a rimpiangere e che alimenta la passione di tantissimi giocatori ancora memori di quelli che furono i primi capitoli di un franchise storico e davvero iconico. Il fatto che un nome centrale per quella IP sia al lavoro su un nuovissimo progetto non può che entusiasmare molti. Soprattutto se questo nome storico è quello di Masahiro Ito.Per rinfrescare la memoria a tutti, Masahiro Ito è stato il monster designer e il background designer del primo Silent Hill diventando successivamente l'art director e figura decisamente più centrale in Silent Hill 2 e Silent Hill 3. Un creativo da sempre apprezzatissimo dai fan dell'horror anche perché proprio a lui dobbiamo alcune delle scelte più riuscite della serie tra cui l'inquietante e disturbante figura di Pyramid Head.Attraverso il proprio profilo Twitter, Ito ha annunciato di essere al ... Leggi la notizia su eurogamer

