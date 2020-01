Senigallia, incidente nella notte: due donne investite e uccise da auto. Guidatore positivo all’alcoltest: arrestato (Di lunedì 6 gennaio 2020) Senigallia, incidente nella notte: due donne investite e uccise da auto Tragico incidente nella notte a Senigallia: due donne di 34 e 43 anni sono state investite e uccise da un’auto fuori da una discoteca. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 360 “Arceviese”, tra Bettolelle e Casine di Ostra: le donne, Sonia Farris ed Elisa Rondina, erano appena uscite dal locale “Megà”, a piedi, quando sono state travolte. Alla guida dell’auto c’era un uomo del posto, risultato poi positivo all’alcoltest: la polizia stradale di Ancona lo ha arrestato. Secondo le prime ricostruzioni, le due donne stavano camminando a bordo strada tra le 4 e le 5 di stanotte, probabilmente per raggiungere la loro auto parcheggiata in zona. È stato in quel momento che sono state investite dall’uomo. L’impatto ha fatto sbalzare Sonia Farris, ... Leggi la notizia su tpi

