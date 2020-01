Senigallia, Epifania in tragedia per due donne: investite e uccise (Di lunedì 6 gennaio 2020) L’uomo che ha investito le donne è risultato positivo all’alcool test. Sul posto polizia stradale, soccorritori e vigili del fuoco operanti a Senigallia. La cittadinanza di Senigallia si è svegliato sotto shock nel giorno dell’Epifania. La notizia arrivata dal comune marchigiano riguarda la morte di due donne, avvenuta in maniera assurda. Le due ragazze sono … L'articolo Senigallia, Epifania in tragedia per due donne: investite e uccise proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

